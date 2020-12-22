Теофімо Лопес-старший несподівано для всіх зробив комплімент українцю Василю Ломаченку. Він заявив, що боксер з України з легкістю зміг би святкувати перемогу у поєдинках з найсильнішими суперниками.

Американська команда Лопеса неодноразово робила гучні заяви у сторону українського боксера Василя Ломаченка. Зазвичай, ці висловлювання були у негативному плані. Але цього разу наставник абсолютного чемпіона світу у легкій вазі здивував компліментом та похвалив боксера з України. Про це розповів сам Лопес-старший у інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com.

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Похвала для Ломаченка

Неочікувано чути від наставника Лопеса такі слова для українського боксера.

Люди говорять, що начебто всі знали, що Ломаченко – переоцінений боксер, що він не такий вбивця, як всі думали. Говорять так тільки тому, що мій син побив його. Повірте мені, Ломаченко сильніший, він легко переміг би Шакура Стівенсона, Девіна Хейні та Джервонту Девіса,

– заявив батько Лопеса.

На думку тренера, українець не боїться потужних ударів суперників, тому відразу йде у бій. Василь має декілька особистих фішок, які відрізняють його від інших боксерів. Він викидує багато ударів під різними кутами. Тому саме українець домінував би на ринзі проти цих суперників.