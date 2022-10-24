Бывший обладатель чемпионских поясов по трем версиям в легком весе Василий Ломаченко не оставляет надежду стать абсолютным чемпионом мира. Но для начала украинцу нужно разобраться с американским боксером Джемейном Ортисом. В случае победы Ломаченко сможет бросить вызов Дэвину Хейни, владеющему всеми престижными поясами в дивизионе.

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У украинского боксера была возможность поспорить за все титулы легкого дивизиона еще летом этого года, но война помешала Василию провести поединок против Джорджа Камбососа.

"Я думал, что бой за звание абсолютного чемпиона станет следующим моим шагом, но жизнь изменила мои планы.

24 февраля в моей стране началась война, и в этот момент я не мог её покинуть.

Я не мог уехать, чтобы реализовать свою мечту, добиться своей цели, потому что на мне лежала большая ответственность перед моей семьей и страной.

Когда началась война, это сорвало все планы всех людей нашей страны. В этот момент ты думаешь только о своей будущей жизни», – рассказал Ломаченко.

Напомним, что бой Ломаченко - Ортис состоится в Нью-Йорке в "Мэдисон сквер гарден". Это будет главный поединок вечера 29 октября. В Украине это уже будет утро 30 октября (выход Ломаченко на ринг ожидается около 06:00 по Киеву).

Джемейн Ортис провел на профессиональном ринге 17 боев, из которых выиграл 16 и еще один поединок завершился вничью.

Василий Ломаченко одержал 16 побед на профи-ринге в 18 боях. Последний поединок украинец провел 21 декабря 2021 года против Ричарда Комми, которого победил единогласным решением судей.