Колишній володар чемпіонських поясів за трьома версіями в легкій вазі Василь Ломаченко не полишає надію стати абсолютним чемпіоном світу. Але для початку українцеві потрібно розібратися з американським боксером Джемейном Ортісом. У разі перемоги Ломаченко зможе кинути виклик Девіну Хейні, що володіє всіма престижними поясами в дивізіоні.

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Український боксер мав можливість посперечатися за всі титули легкого дивізіону ще влітку цього року, але війна завадила Василю провести поєдинок проти Джорджа Камбососа.

"Я думав, що бій за звання абсолютного чемпіона стане наступним моїм кроком, але життя змінило мої плани.

24 лютого у моїй країні розпочалася війна, і в цей момент я не міг її покинути.

Я не міг виїхати, щоб реалізувати свою мрію, досягти своєї мети, тому що на мені лежала велика відповідальність перед моєю родиною та країною.

Коли почалася війна, це зірвало всі плани всіх людей у нашій країні. У цей момент ти думаєш лише про своє майбутнє життя", – розповів Ломаченко.

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Ортіс відбудеться у Нью-Йорку в "Медісон сквер гарден". Це буде головний бій вечора 29 жовтня. В Україні це вже буде ранок 30 жовтня (вихід Ломаченка на ринг очікується близько 06:00 за Києвом).

Джемейн Ортіс провів на професійному ринзі 17 боїв, з яких виграв 16, і ще один поєдинок завершився внічию.

Василь Ломаченко здобув 16 перемог на профі-рингу з 18 боїв. Останній поєдинок українець провів 21 грудня 2021 року проти Річарда Коммі, якого переміг одностайним рішенням суддів.