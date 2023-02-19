Украинский боксер Василий Ломаченко надеется со второй попытки завоевать все чемпионские пояса легкого дивизиона. Соперником Хай-Тека будет непобежденный американец Дэвин Хейни.

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Ломаченко: Надеюсь, бой состоится 20 мая

Ранее сообщалось, что дата мегафайта уже согласовано, однако официальное объявление задерживается. Впрочем, Ломаченко надеется подписать контракт в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу Fight Hub TV.

Я вернулся в США несколько недель спустя, мы начали готовиться. Надеюсь, что поединок с Хейни состоится 20 мая, как раньше уже объявляли. Пока мы не подписали контракт, но работаем над мельчайшими деталями. Я думаю, что поединок состоится. Я на это надеюсь,

– сказал Ломаченко.

Также двукратный олимпийский чемпион рассказал, почему затягивается официальный анонс боя.

Я считаю, что у нас нет проблем. Поэтому мы должны подписать контракт и подраться. Наши команды работают над незначительными деталями, вот и все. Вопрос не во мне или у Хэйни. Дело в промоутере и телевидении,

– рассказал Ломаченко.

Напомним, в октябре прошлого года Ломаченко вернулся на боксерский ринг после почти годовой паузы. В непростом поединке Василий победил Джамейна Ортиса, что позволило ему претендовать на бой против абсолютного чемпиона мира Дэвина Хэйни