"Хотит вписать в историю его имя": Ломаченко назвал главную цель, которая держит его в боксе

Василий Ломаченко посетил США. Украинский боксер готовится к своей второй попытке стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Впереди у украинца должен быть поединок ха абсолют против Дэвина Хейни, отобравшего этот титул и защиту в бою-реванше против Джорджа Камбососа. Если бы не полномасштабное вторжение России в Украину, Ломаченко мог бы побоксировать за абсолют именно против австралийского боксера. Однако все сложилось по-другому.

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Ранее сообщалось, что Василий вернется на ринг в мае 2023 года, когда дерется против Хейни. Сам украинский боксер тоже надеется, что ничего не сорвется, и он в последний месяц весны попытается стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ломаченко: Я хочу вписать в историю имя отца

Василий Ломаченко рассказал, что держит его в боксе и не дает повесить боксерские перчатки на гвоздь. Всем, что он получил, боксер посвящает своему тренеру и отцу Анатолию Ломаченко. Василий хочет записать имя своего отца в историю бокса.

Я боксирую ради наследства. Я хочу вписать свое имя в историю. Я хочу вписать в историю даже не свое имя, а имя отца, потому что он сделал меня боксером. Он создал из меня профессионального, талантливого боксера. Отец дал мне все это. Думаю, я никогда не говорил об этом в интервью, но я хочу сказать большое спасибо и выразить огромное уважение моему отцу,

– сказал Ломаченко.

В интервью этому же ютуб-каналу Ломаченко рассказывал, что между его и командой Хейни ведутся переговоры. Им остается только готовиться к глазному противостоянию.

Напомним, в октябре 2022 года Ломаченко победил Джамейна Ортиса после почти годового перерыва. Ведь Василий вернулся в Украину и вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского, а затем была информация о службе в ВСУ.