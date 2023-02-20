Попереду в українця повинен бути двобій ха абсолют проти Девіна Хейні, який відібрав цей титул та вже захист у бою-реванші проти Джорджа Камбососа. Якби не повномасштабне вторгнення Росії в Україну Ломаченко міг би побоксувати за абсолют саме проти австралійського боксера. Однак все склалось інакше.

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Раніше повідомлялось, що Василь повернеться на ринг у травні 2023 року, коли поб'ється проти Хейні. Сам український боксер теж сподівається, що нічого не зірветься і він в останній місяць весни спробує стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Ломаченко: Я хочу вписати в історію ім'я батька

Василь Ломаченко розповів, що тримає його у боксі та не дає повішати боксерські рукавички на цвях. Усім, що він здобув, боксер присвячує своєму тренеру та батьку Анатолію Ломаченку. Василь хоче записати ім'я свого батька в історію боксу.

Я боксую заради спадщини. Я хочу вписати своє ім'я до історії. Я хочу вписати в історію навіть не своє ім'я, а ім'я батька, бо він зробив мене боксером. Він створив із мене професійного, талановитого боксера. Батько дав це все мені. Думаю, я ніколи не говорив про це в інтерв'ю, але я хочу сказати велике дякую та висловити величезну повагу моєму батькові,

– сказав Ломаченко.

В інтерв'ю цьому ж ютуб-каналу Ломаченко розповідав, що наразі між його та командою Хейні ведуться перемовини. Їм залишається лише готуватись до очного протистояння.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Ломаченко переміг Джамейна Ортіса після майже річної перерви. Адже Василь повернувся в Україну та вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського, а згодом була інформація про службу в ЗСУ.