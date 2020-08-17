Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик решили отдохнуть на рыбалке.

Соответствующее фото появилось на Instagram странице lomus_official.

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Отдых на рыбалке в Ломаченко и Усика проходит по спортивному принципу. Тот, кто проиграет, а именно поймает меньше рыбы – должен поплыть к берегу, а победитель сделает это на лодке.

"Дух соревнования во всем. Кто поймает меньше рыбы – плывет на берег "своим ходом", – говорится в подписи под фото.

Следующие бои боксеров

А между тем, до боя Ломаченко – Лопес остается ровно два месяца. Усик позже будет соревноваться в супертяжелой весовой категории с британцем Дереком Чисорой.