Український боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик вирішили відпочити на риболовлі.

Відповідне фото з'явилося на Instagram-сторінці lomus_official.

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Відпочинок на риболовлі у Ломаченка та Усика проходить за спортивним принципом. Той, хто програє, а саме зловить менше риби – повинен поплисти до берегу, а переможець зробить це на човні.

"Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби – пливе на берег "своїм ходом", – йдеться у підписі під фото.

Наступні бої боксерів

А тим часом, до бою Ломаченко – Лопес залишається рівно два місяці. Усик згодом змагатиметься у суперважкій ваговій категорії із британцем Дереком Чісорою.