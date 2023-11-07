Ломаченко отказался от рекордного гонорара: известны детали

Василий Ломаченко имел возможность получить самый большой в карьере гонорар за бой. Но похоже, что для украинского боксера чемпионские титулы важнее миллионов долларов.

В апреле Шакур Стивенсон победно дебютировал в легком весе, и теперь он нацелен на громкие бои. Среди потенциальных соперников 26-летнего американца – опытный украинец Василий Ломаченко, однако согласовать поединок пока не удается.

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По словам Стивенсона, Ломаченко предлагали за поединок с ним самый большой в карьере гонорар. Несмотря на это Лома якобы ответил отказом.

Стивенсон: Я бы с удовольствием провел бой против Ломаченко

Как я уже говорил, я бы с удовольствием провел бой против Ломаченко. Не знаю, почему все складывается так, что мы не деремся. Слышал, что ему предложили самый большой гонорар в карьере, но он отказался. Надеюсь, бой состоится в будущем,

– рассказал Стивенсон.

. Стивенсон владел чемпионскими титулами в полулегком и втором полулегком весе, однако решил подняться в более престижный легкий дивизион. Шакур выиграл все 20 боев на профессиональном ринге.

Ломаченко также провел 20 поединков, но трижды был побежденным. Предыдущий раз Василий выходил в ринг в мае этого года, тогда он второй раз не использовал возможность стать абсолютным чемпионом мира, проиграв американцу Дэвину Хэйни.

Добавим, что самый большой на данный момент гонорар в своей карьере Ломаченко получил за объединительный поединок с американцем Теофимо Лопесом, которому он проиграл три чемпионских пояса. Тогда Василий разбогател на 3,25 миллиона долларов.