Вскоре бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко должен вернуться в ринг. По словам его кума, звезды супертяжелого дивизиона Александра Усика, соперником может стать бывший абсолютный чемпион мира в легком весе.

Читайте также Глава Top Rank отреагировал на слухи о пенсии Ломаченко, идеализирующего московских попов

Ломаченко может провести бой против Камбососа

До меня дошли слухи, что Василий планирует поединок против Камбососа. Я не знаю, когда эта схватка состоится. Конечно, решать и объявлять должен он сам, но если говорить от себя, то я бы очень хотел, чтобы Василий вернулся на ринг. Я хотел бы, чтобы он снова стал чемпионом. Я хочу этого,

– сказал Усик.

Напомним, Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Дэвину Хейни в мае этого года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира. Джордж Камбосос боксировал с Хейни дважды, оба раза проиграл. Именно Дэвин забрал у австралийца все чемпионские пояса.

Хейни после боя с Ломаченко решил подняться на одну весовую категорию повыше. 9 декабря абсолютный чемпион легкого дивизиона проведет титульный бой против чемпиона WBC Реджиса Прогресса. Таким образом, все титулы легкого веса станут вакантными.