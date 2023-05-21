Ломаченко не сдержал слез после поражения от Хэйни: эмоциональное видео

Василий Ломаченко не сумел воспользоваться вторым шансом и стать абсолютным чемпионом мира по легкому весу. Девин Хейни защитил свои чемпионские пояса.

Да, в поединке не было нокаутов или эффектных падений, но бой был очень зрелищным в плане интриги и стиля боксеров на ринге. У каждого из бойцов была своя мотивация на поединок, поэтому Ломаченко и Хейни выдали нам 12-раундовый боксерский поединок.

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Эмоции возобладали над украинским боксером

Победителя поединка за абсолют решали судей, почему-то единогласно отдали победу Хэйни – 116:112 и дважды в 115:113. Ломаченко с иронией встретил такой вердикт судей, а зал засвистал победу американца.

После поражения Василий скрывал свое огорчение, а волю эмоциям дал только в своей раздевалке. Ломаченко во время разговора просто не сдержал слез. Он закрыл руками глаза и плакал. Через несколько секунд кто-то из команды Ломаченко набросили на его голову полотенце, чтобы никто не видел слезы настоящего чемпиона, который снова остановился в шаге от вожделенного звания абсолютного чемпиона мира.

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Таким расстроенным Ломаченко еще не видел никто. Даже после поражения от Теофимо Лопеса в бою за абсолют Василий не был так подавлен. Похоже, боксер с украинским паспортом понимает, что это был, вероятно, последний его шанс в карьере стать абсолютным чемпионом мира.

После поединка многие начали писать о несправедливой победе Хэйни. Вроде бы судьи нечестно отдали ему победу. На пресс-конференции после боя менеджер украинца Эгис Климас заявил, что их команда подаст апелляцию на решение судей.