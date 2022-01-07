Ломаченко поздравил поклонников с Рождеством: праздничное видео

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в своем инстаграме специальный ролик. Боксер поздравил своих поклонников с праздником.

Рождественское поздравление

Ломаченко поздравил подписчиков с Рождеством. На фоне елки боксер выразил пожелание своим болельщикам.

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Судя по геолокации к видео, спортсмен празднует Рождество в своем родном городе – Белгороде-Днестровском.

Хочу поздравить всех с Рождеством Христовым, пожелать всем крепкого здоровья, мира, тепла, благополучия, взаимопонимания и, конечно, Божьей милости,

– сказал 33-летний боксер.

Видео приветствия

Чем запомнился 2021-й год для Ломаченко