Ломаченко поздравил поклонников с Рождеством: праздничное видео
7 января 2022 , 17:32Читати новину українською
Источник:инстаграм Василия Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в своем инстаграме специальный ролик. Боксер поздравил своих поклонников с праздником.
Рождественское поздравление
Ломаченко поздравил подписчиков с Рождеством. На фоне елки боксер выразил пожелание своим болельщикам.
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Судя по геолокации к видео, спортсмен празднует Рождество в своем родном городе – Белгороде-Днестровском.
Хочу поздравить всех с Рождеством Христовым, пожелать всем крепкого здоровья, мира, тепла, благополучия, взаимопонимания и, конечно, Божьей милости,
– сказал 33-летний боксер.
Видео приветствия
Чем запомнился 2021-й год для Ломаченко
- В прошлом году боксер одержал две победы.
- В июне 2021 года Ломаченко победил японца Масайоши Накатани, нокаутировав его в 9-м раунде.
- В декабре Василий одолел ганского боксера Ричарда Комми в конце 2021-го.
- Поединок мог завершиться нокаутом от украинца. По словам Василия, он не стал добивать ганца, поскольку ему было его жаль.