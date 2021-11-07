Ломаченко поздравил чемпиона мира по боксу Захареева, который побил его рекорд: видео

Украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу. Поздравил триумфатора сам Василий Ломаченко.

Поздравление только от лучшего

Василий Ломаченко не обошел стороной победу Юрия Захареева на взрослом чемпионате мира по боксу. Именитый боксер поздравил нового чемпиона мира из Украины.

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Ломаченко выложил на своей странице в инстаграме видеообращение, в котором поздравил Юрия и его тренера с успешным выступлением. Он пожелал им здоровья и получения только самых высоких достижений в боксе.

Хочу поздравить Юрия Захареева с отличным выступлением на чемпионате мира по боксу среди взрослых, а также его тренера. Хочу пожелать крепкого здоровья, сил, терпения и завоевания высшей спортивной награды – олимпийского золота,

– сказал Ломаченко.

Видеообращение Ломаченко

Также Василий в подписи к видео призвал всех присоединиться к поздравлениям и от чистого сердца пожелать чего-нибудь нашему чемпиону.

Отметим, что Захарееву удалось превзойти рекорд Ломаченко. Юрий завоевал звание чемпиона мира в свои 19 лет. Василий получил этот титул, когда ему исполнился 21 год. Захареев стал в один ряд с Ломаченко, Усиком, Шелестюком и Хитровым. Последний чемпионский титул получил Александр Хижняк в 2017 году, который на Олимпиаде-2020 принес Украине серебро.

Захареев стал чемпионом мира