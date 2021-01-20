Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) виклав нарізку моментів з його бою проти Теофімо Лопеса.

Відповідне відео він виклав у інстаграмі.

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"Імітація переваги (подарунок для Compubox)", – йдеться в підписі до ролика.

Українець продемонстрував, що насправді велика частина ударів, які були зараховані американському боксеру, припали в повітря.

На відео видно, що Ломаченко майстерно йде від джебів Лопеса. Незважаючи на це, багато "пострілів" Теофімо були відображені в статистиці Compubox.

Лопес не проведе реванш з Ломаченком

Лопес став чемпіоном IBF в грудні 2019 року, у другому раунді нокаутувавши Річарда Коммі. Після перемоги над Василем Ломаченком у жовтні 2020-го американець завоював титули WBA, WBO і WBC Franchise.

Після цього бою чимало йшлося про можливий реванш. Але відповідний пункт не був прописаний у контракті боксерів на перший бій.

Ймовірний реванш Ломаченко – Лопес входить в один з найбільш очікуваних боїв у 2021 році.