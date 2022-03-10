Василь в інстаграмі написав "Господи помилуй нас грішних" та додав відео п'ятихвилинної проповіді. Ще й забезпечив запис геотегом "Православ'я та любов".

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На відео батюшка розповідає випадок із молодим ієродияконом Миколою (Сахаровим) – священнослужителем Константинопольської православної церкви, схіархімандритом, учнем та біографом Силуана Афонського.

"Я недавно сестрам наводив приклад, коли молодий отець Миколай у Першу світову намагався зрозуміти скорботу, через самого себе, у нього виникав протест до Бога. Здивування. "Господи, стільки страждань, а де ж ти?" І в самий момент ось цієї спокуси , йому з'явився Христос, що висить на хресті, Ісус запитав: "Хіба ти за них розіп'явся?" Ти ж навіть не на фронті. Ти страждаєш лише емоційно”, – розповів на відео священик.

Реакція вболівальників

"Де був Бог, коли снаряд залетів до Маріупольського пологового будинку? Діти навіть не встигли дізнатися про вашого бога".

"У Маріуполі пологовий будинок обстріляний навмисне, причому тут Бог. Це діяння людини за наказом іншої людини. А батюшка, мені здається, ще й Московського патріархату (можу помилятися)".

"Лома, я тебе поважаю, але чи не хочеться тобі піти з Московського патріархату?"

Зазначимо, що Василь Ломаченко раніше доєднався до територіальної оборони свого міста. Боксер захищає Білгород-Дністровський.

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