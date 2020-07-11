Ушел в бизнес: Ломаченко открыл собственный отель на берегу моря – фото
Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко открыл собственный отель на берегу Черного моря.
Комплекс расположен на берегу моря в курортном поселке Затока Одесской области. Он получил название Loma Sport Hotel. Фото "спортивного" отеля опубликованы в официальном Instagram-аккаунте.
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На базе отеля есть инфраструктура для занятий спортом – тренажерный зал, а также турники на открытом воздухе.
Также в социальной сети выложили меню ресторана при отеле.
Ломаченко – Лопес: главное
- Бой между боксерами должен был состояться еще 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.
- В WBC заявляли, что встреча боксеров пройдет в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.