Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко открыл собственный отель на берегу Черного моря.

Комплекс расположен на берегу моря в курортном поселке Затока Одесской области. Он получил название Loma Sport Hotel. Фото "спортивного" отеля опубликованы в официальном Instagram-аккаунте.

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На базе отеля есть инфраструктура для занятий спортом – тренажерный зал, а также турники на открытом воздухе.

Также в социальной сети выложили меню ресторана при отеле.

Ломаченко – Лопес: главное