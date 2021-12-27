Ломаченко – особенный, – президент Top Rank в восторге от украинского боксера

Президент Top Rank Тодд Дюбеф назвал главные преимущества украинского боксера Василия Ломаченко. Он убежден, что украинец является особым спортсменом.

Президент Top Rank: потом он уйдет навсегда

Дюбеф припомнил случай поединка украинца против Ричарда Комми. Он подчеркнул, что Ломаченко благородно поступил во время боя.

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Ломаченко – особенный, он невероятно одаренный. Когда он уронил Комми, он не хотел идти и добивать его. Он смотрел на рефери, чтобы тот спас ганца. Это была черта настоящего спортсмена и его высокого класса. Он уже не наносил жестких ударов по голове Комми,

– сказал специалист.

Президент Top Rank с восторгом рассказал о мастерстве Василия. Также размышлял о завершении карьеры украинца.

"Он прекрасно видит все, что происходит в ринге. Посмотрите его работу ног – все филигранно. Взгляните на его руки – они синхронизированы. Его подвижность также на невероятном уровне. Еще какое-то время он будет в боксе. Но потом он уйдет – действительно уйдет навсегда", – отметил Дюбеф.

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