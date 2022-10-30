Ломаченко – Ортис: видео лучших моментов боя

Василий Ломаченко провел бой против Джемейна Ортиса 29 октября в Нью-Йорке. Боксеры провели на ринге все 12 раундов.

Бой Ломаченко – Ортис стал последним на вечере бокса в Нью-Йорке в "Мэдисон сквер гарден". Боксеры провели на ринге все 12 раундов.

Детальнее Ломаченко победил Ортиса и бросил вызов абсолютному чемпиону мира

Во время боя боксеры активно шли в атаки. Но одержать досрочную победу или отправить соперника в нокдаун ни одному из них не удалось.

Победителя определяли судьи. Все трое отдали победу Ломаченко – 115:113, 116:112, 117:111.

Видео лучших моментов боя Ломаченко – Ортис

Для Ломаченко – это 17 победа на профессиональном ринге. И после этого он бросил вызов Дэвину Хэйни, который является абсолютным чемпионом мира. Сам боксер тоже присутствовал в зрительном зале, а после боя поднялся в ринг.