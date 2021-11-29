Ломаченко не получит чемпионский бой против Камбососа: промоутер назвал другого соперника

Новым чемпионом мира в легком весе по версиям WBC Franchise, IBF, WBO и WBA стал австралиец Джордж Камбосос. Он их отобрал у Теофимо Лопеса, победив его 27 ноября. Перед этим тремя чемпионскими поясами владел Василий Ломаченко. Но вряд ли австралиец согласится на бой против украинца.

Ломаченко не претендент

Ломаченко владел чемпионскими поясами WBA, WBO и WBC в легком весе. Хотя впоследствии WBC признали Ломаченко "франчайзинговым чемпионом", вместо этого Девин Хейни сначала стал "временным", а потом и регулярным чемпионом WBC.

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Когда Ломаченко проиграл Лопесу свои чемпионские пояса, Теофимо стал абсолютным чемпионом мира (до этого у американца был чемпионский пояс по версии IBF). При этом титул WBC у него тоже стал "франчайзинговым", а Хейни сохранил за собой "регулярный" чемпионский титул. Именно он указан как чемпион в легком весе на сайте организации.

27 ноября Лопес проиграл раздельным решением судей Джорджу Камбососу все свои чемпионские пояса. Учитывая, что в контракте не было прописано о возможном реванше, Камбосос сам может выбирать соперника из главных претендентов. Среди них и Ломаченко. Он первый в рейтинге WBC.

Однако, скорее всего, Камбосос не будет сражаться против Ломаченко. Хотя и обещал ему. Его промоутер Эдди Хирн хочет провести бой против Хэйни за чемпионский титул WBC. Правда при условии, что Хейни победит Джозефа Диаса, который является временным чемпионом WBC. Это сражение состоится 4 декабря.

Сам Василий Ломаченко 11 декабря проведет бой против Ричарда Комми. Этот поединок состоится в Нью-Йорке.