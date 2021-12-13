Ломаченко не любит Украину, – Стаховский об инциденте с флагом

13 декабря 2021 , 14:08
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Источник:

инстаграм summer_sports_ukraine

Василий Ломаченко после победы против Ричарда Комми вышел на объявление судейских записок с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского Одесской области. Боксер оказался под критикой из-за того, что был в ринге без флага Украины.

"Ломаченко обижается что украинцы не разделяют его любовь к "запоребрековцев"

Кроме критики от украинских фанатов бокса, Ломаченко "досталось" от Владимира Кличко. Легендарный боксер сделал эмоциональное заявление относительно поступка Василия.

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Теперь же поступок Ломаченко прокомментировал украинский теннисист Сергей Стаховский. Он оставил комментарий на инстаграм-странице summer_sports_ukraine.

Вы объясняете почему особый флаг? Он особенный только потому что он подтвердил что Ломаченко не любит Украину. И обижается что украинцы не разделяют его любовь к "запоребрековцам". А Украина была и будет... Даже когда нас здесь не будет,
– написал Стаховский.


Комментарий Сергея Стаховского / Скриншот

Ломаченко поднял флаг Белгород-Днестровского

  • В ночь с 11 на 12 декабря Василий Ломаченко уверенно победил Ричарда Комми. Во время объявления судейских записок украинец вышел в ринг с красно-желтым флагом.
  • Следует обратить внимание, что Василий не впервые использует флаг Белгород-Днестровского. Боксер традиционно поднимает флаг родного города во время тренировочных лагерей в США.
  • Перед поединком с Масайоши Накатани летом 2021-го он также поднял флаг своего города, за что едва не столкнулся с проблемами в США. Возмущенными были американцы.
Автор: Михайло Гема