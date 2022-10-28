Василь Ломаченко готується до поєдинку з американцем Джемейном Ортісом, який відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку. Боксери провели зважування, дуель поглядів, а також відповіли на питання представників ЗМІ.

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Хто найкращий боксер у світі

Журналісти поцікавилися у Василя, хто, на його думку, найкращий боєць серед трьох запропонованих: абсолютний чемпіон світу Девін Хейні, володар поясу WBA Джервонта Девіс чи срібний призер Олімпіади 2016 року Шакур Стівенсон.

За словами Ломаченка, із запропонованих трьох боксерів, тільки Стівенсон не має слабких місць.

"Гарне і цікаве питання. Я думаю, що ми можемо тільки здогадуватися, хто найкращий з них, але також я вважаю, що Шакур Стівенсон має більше шансів.

Причина, через яку я це говорю, полягає в тому, що коли ви дивитеся бої Девіса, він щоразу пропускає багато ударів, Хейні був вражений під час поєдинку з Лінаресом. Шакур Стівенсон ніколи не потрапляє у складні ситуації, на відміну від інших хлопців. Це говорить про те, що в нього кращий захист,

– сказав Ломаченко.

Нагадаємо, у серпні Стівенсон хотів організувати бій із українцем Василем Ломаченком саме у легкій вазі. За всю кар'єру в професійному боксі Шакур провів 18 боїв, усі – перемоги (9 – нокаутом). Американець володів чемпіонським титулами WBO, WBС у другій напівлегкій вазі.

Важливо! Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку. В Україні це буде ранок 30 жовтня. Боксери вийдуть в ринг не раніше 05:00 за київським часом.