Рост не главное: Ломаченко и Накатани провели процедуру взвешивания – видео
26 июня 2021 , 08:13Читати новину українською
Источник:24 канал
В ночь с 26-го на 27 июня на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе, США, пройдет большой вечер бокса от Боба Арума и его промоутерской компании Top Rank. 25 июня в Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед боем украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).
Украинец на весах показал 60,8 килограмм. Его соперник также уложился в рамки легкого дивизиона, весы под японцем показали такой же вес. Отметим, что Накатани на 12 сантиметров выше Василия.
К слову Возвращение года: анонс боя Василий Ломаченко – Масайоши Накатани
Ломаченко – Накатани: церемония взвешивания
Ломаченко – Накатані: головне
- Для Ломаченка це перший бій після поразки Лопесу, коли він втратив три чемпіонські пояси.
- У пасиві Масайоші Накатані також поразка Лопесу. Це єдина невдача японського боксера. У попередньому бою Накатані брутально нокаутував Фелікса Вердехо.