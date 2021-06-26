Рост не главное: Ломаченко и Накатани провели процедуру взвешивания – видео

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В ночь с 26-го на 27 июня на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе, США, пройдет большой вечер бокса от Боба Арума и его промоутерской компании Top Rank. 25 июня в Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед боем украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).