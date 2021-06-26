Рост не главное: Ломаченко и Накатани провели процедуру взвешивания – видео

26 июня 2021 , 08:13
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Источник:

24 канал

В ночь с 26-го на 27 июня на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе, США, пройдет большой вечер бокса от Боба Арума и его промоутерской компании Top Rank. 25 июня в Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед боем украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).

Украинец на весах показал 60,8 килограмм. Его соперник также уложился в рамки легкого дивизиона, весы под японцем показали такой же вес. Отметим, что Накатани на 12 сантиметров выше Василия.

К слову Возвращение года: анонс боя Василий Ломаченко – Масайоши Накатани

Ломаченко – Накатани: церемония взвешивания

Ломаченко – Накатані: головне

  • Для Ломаченка це перший бій після поразки Лопесу, коли він втратив три чемпіонські пояси.
  • У пасиві Масайоші Накатані також поразка Лопесу. Це єдина невдача японського боксера. У попередньому бою Накатані брутально нокаутував Фелікса Вердехо.


Ломаченко – Накатани / Инфографика Спорт24

Автор: Юрій Семенюк