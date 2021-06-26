Українець на вагах показав 60,8 кілограм. Його суперник також вклався в рамки легкого дивізіону, ваги під японцем показали таку ж вагу. Зазначимо, що Накатані на 12 сантиметрів вище Василя.

До слова Повернення року: анонс бою Василь Ломаченко – Масайоші Накатані

Ломаченко – Накатані: церемонія зважування

Ломаченко – Накатані: головне

  • Для Ломаченка це перший бій після поразки Лопесу, коли він втратив три чемпіонські пояси.
  • У пасиві Масайоші Накатані також поразка Лопесу. Це єдина невдача японського боксера. У попередньому бою Накатані брутально нокаутував Фелікса Вердехо.


Ломаченко – Накатані / Інфографіка Спорт24