Украинец на весах показал 60,8 килограмм. Его соперник также уложился в рамки легкого дивизиона, весы под японцем показали такой же вес. Отметим, что Накатани на 12 сантиметров выше Василия.

К слову Возвращение года: анонс боя Василий Ломаченко – Масайоши Накатани

Ломаченко – Накатани: церемония взвешивания

Ломаченко – Накатані: головне

  • Для Ломаченка це перший бій після поразки Лопесу, коли він втратив три чемпіонські пояси.
  • У пасиві Масайоші Накатані також поразка Лопесу. Це єдина невдача японського боксера. У попередньому бою Накатані брутально нокаутував Фелікса Вердехо.


Ломаченко – Накатани / Инфографика Спорт24