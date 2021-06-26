Украинец на весах показал 60,8 килограмм. Его соперник также уложился в рамки легкого дивизиона, весы под японцем показали такой же вес. Отметим, что Накатани на 12 сантиметров выше Василия.
К слову Возвращение года: анонс боя Василий Ломаченко – Масайоши Накатани
Ломаченко – Накатани: церемония взвешивания
Ломаченко – Накатані: головне
- Для Ломаченка це перший бій після поразки Лопесу, коли він втратив три чемпіонські пояси.
- У пасиві Масайоші Накатані також поразка Лопесу. Це єдина невдача японського боксера. У попередньому бою Накатані брутально нокаутував Фелікса Вердехо.