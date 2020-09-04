Український боксер Василь Ломаченко нарешті дізнався, де проведе бій проти американця Теофімо Лопеса. Поєдинок боксерів за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі пройде у Лас-Вегасі (США).

Бій Ломаченко – Лопес пройде 17 жовтня всередині MGM Grand у Лас-Вегасі. Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, інформує Fightnews.com.

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Що відомо про MGM Grand? Це готельно-розважальний комплекс. Він відкрився 18 грудня 1993 як найбільший готель США. Вміщує 12 000 глядачів. За попередньою інформацією, бій пройде без глядачів.

Арум заявив, що Теофімо Лопес відкрив свій тренувальний табір у Нью-Джерсі.

Саме там 23-річний американець готувався до поєдинку з Річардом Коммі, в якому він виграв титул IBF.

Водночас Ломаченко, за словами Арума, тренувався в Україні. Він вже прилетів у США, де продовжить готуватися до бою з Лопесом.

У Василя тут будинок і є грін-карта, що робить його резидентом США. Йому було легко приїхати,

– сказав Арум.

Ломаченко – Лопес: на кону всі титули

Ломаченко та Лопес визначать найсильнішого боксера у легкій вазі. На кону стоятимуть усі найпрестижніші титули.

Василь Ломаченко виставить на кін пояси WBO, WBA і WBC. Натомість Лопес спробує захистити титул IBF.