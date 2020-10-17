У поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі зійдуться чемпіон світу WBC (франчайзинговий), WBA Super, WBO Василь Ломаченко (14–1, 10 КО) та володар поясу IBF Теофімо Лопес зі США (15–0, 13 КО).

На фінальному зважуванні перед боєм 17 жовтня боксери показали однакову вагу. Про це пише 24 канал.

Дивіться також: Лопес звернувся до українських фанатів і закликав дивитися бій з Ломаченком: відео

На вагах під боксерами засвітилися цифри 135 фунтів (61,2 кілограма), що є граничною нормою легкого дивізіону.

Українець порушив правила дотримання соціальної дистанції, проте в його очах можна було прочитати впевненість, а на губах застигла легка усмішка. Американець, в свою чергу, дуже тривожно сприйняв таку імпровізацію і почав бігати поглядом.