Бій між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом визнали найкращим у 2020 році за версією ESPN.

Про це йдеться в повідомленні ESPN в інстаграм.

Нагадаємо, бій між Ломаченком та Лопесом відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. На кону було звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Ломаченко на цей бій виставив свої три чемпіонські пояси, Лопес – єдиний, яким володів.

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Бій тривав усі 12 раундів, а Лопес переміг рішенням суддів.

Цей бій також отримав звання апсет року, адже Лопес перед боєм не був фаворитом.

Після цього бою чимало йшлося про можливий реванш. Але відповідний пункт не був прописаний у контракті боксерів на перший бій.

Ломаченко заявив, що він проводив бій з травмою, яку отримав незадовго до цього. Через це він не зміг як слід тренуватися. І йому довелося змінювати тактику на бій.

Ймовірний реванш Ломаченко – Лопес входить в один з найбільш очікуваних боїв у 2021 році.