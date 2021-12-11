Где, когда и кто покажет в Украине

Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден". В Украине это будет уже утро воскресенья, 12 декабря.

В Украине бой будут транслировать на Megogo. Начало трансляции в 4:00. Бой Ломаченко – Комми станет главным на вечере бокса, поэтому выход боксеров следует ожидать после 05:30.

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Чемпионский пояс

За два дня до боя стало известно, что на кону этого поединка таки будет чемпионский пояс – WBO Inter-Continental в легком весе. "Обычный" чемпионский пояс – у Джорджа Камбососа.

Место боя

Бой состоится на "Мэдисон-сквер-гарден". Это уже в пятый раз Ломаченко сразится на этой известной арене.

В 2016 году Василий нокаутировал Романа Мартинеса и завоевал титул WBP

В 2017 году Лома деклассировал Гильермо Ригондо

В 2018 году техническим нокаутом остановил Хорхе Линареса

В том же 2018 году одолел Хосе Педрасу

Да и для самого "Мэдисон-сквер-гарден" это тоже знаковое событие, ведь бокс возвращается в "Большую комнату" впервые почти за два года

Что стоит знать о Комми

Ричарду Комми – 34 года. Он из Ганы. В свое время был чемпионом мира в легком весе по версии IBF, но проиграл этот пояс Теофимо Лопесу.

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Андеркарт боя

Ломаченко не единственный украинец, который в этот вечер сразится на "Мэдисон-сквер-гарден". В 10-раундовом поединке Александр Тесленко будет боксировать против непобедимого Джареда Андерсона. Оба выступают в тяжелом весе.

Также в этот вечер бои проведут Ксандер Заяс, и Нико Али Уолш – внук Мухаммеда Али.

Что дальше

От исхода этого боя будет зависеть ситуация в легком весе. Если победит Ломаченко, то его следующим соперником может стать Джордж Камбосос, который накануне победил Теофимо Лопеса и отобрал у него чемпионские пояса.

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Если же победит Комми, то Ломаченко придется надолго отложить свои чемпионские амбиции. Но и Комми вряд ли получит чемпионский бой против Камбососа. Австралиец, скорее всего, проведет бой против Девина Хейни, владеющего чемпионским поясом по версии WBC.