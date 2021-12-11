Где, когда и кто покажет в Украине
Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден". В Украине это будет уже утро воскресенья, 12 декабря.
В Украине бой будут транслировать на Megogo. Начало трансляции в 4:00. Бой Ломаченко – Комми станет главным на вечере бокса, поэтому выход боксеров следует ожидать после 05:30.
Важно Ломаченко нокаутирует Комми за 7 – 9 раундов: прогноз букмекеров на боксерский бой
Чемпионский пояс
За два дня до боя стало известно, что на кону этого поединка таки будет чемпионский пояс – WBO Inter-Continental в легком весе. "Обычный" чемпионский пояс – у Джорджа Камбососа.
Место боя
Бой состоится на "Мэдисон-сквер-гарден". Это уже в пятый раз Ломаченко сразится на этой известной арене.
- В 2016 году Василий нокаутировал Романа Мартинеса и завоевал титул WBP
- В 2017 году Лома деклассировал Гильермо Ригондо
- В 2018 году техническим нокаутом остановил Хорхе Линареса
- В том же 2018 году одолел Хосе Педрасу
Да и для самого "Мэдисон-сквер-гарден" это тоже знаковое событие, ведь бокс возвращается в "Большую комнату" впервые почти за два года
Что стоит знать о Комми
Ричарду Комми – 34 года. Он из Ганы. В свое время был чемпионом мира в легком весе по версии IBF, но проиграл этот пояс Теофимо Лопесу.
Подробнее Терминатор из Ганы: что стоит знать о Ричарде Комми, следующем сопернике Ломаченко
Андеркарт боя
Ломаченко не единственный украинец, который в этот вечер сразится на "Мэдисон-сквер-гарден". В 10-раундовом поединке Александр Тесленко будет боксировать против непобедимого Джареда Андерсона. Оба выступают в тяжелом весе.
Также в этот вечер бои проведут Ксандер Заяс, и Нико Али Уолш – внук Мухаммеда Али.
Что дальше
От исхода этого боя будет зависеть ситуация в легком весе. Если победит Ломаченко, то его следующим соперником может стать Джордж Камбосос, который накануне победил Теофимо Лопеса и отобрал у него чемпионские пояса.
К теме С нетерпением жду встречи с Ломаченко, – Камбосос высказался о возможном поединке
Если же победит Комми, то Ломаченко придется надолго отложить свои чемпионские амбиции. Но и Комми вряд ли получит чемпионский бой против Камбососа. Австралиец, скорее всего, проведет бой против Девина Хейни, владеющего чемпионским поясом по версии WBC.