Де, коли та хто покаже в Україні

Бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку на "Медісон-сквер-гарден". В Україні це буде вже ранок неділі, 12 грудня.

В Україні бій транслюватимуть на Megogo. Початок трансляції о 4:00. Бій Ломаченко – Коммі стане головним на вечорі боксу, тож вихід боксерів слід очікувати після 05:30.

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Чемпіонський пояс

За два дні до бою стало відомо, що на кону цього поєдинку таки буде чемпіонський пояс – WBO Inter-Continental у легкій вазі. "Звичайний" чемпіонський пояс – у Джорджа Камбососа.

Місце бою

Бій відбудеться на "Медісон-сквер-гарден". Це вже вп'яте Ломаченко битиметься на цій відомій арені.

У 2016 році Василь нокаутував Романа Мартінеса і завоював титул WBP

У 2017 році Лома декласував Гільєрмо Рігондо

У 2018 році технічним нокаутом зупинив Хорхе Лінареса

У тому ж 2018 році здолав Хосе Педрасу

Та й для самого "Медісон-сквер-гарден" це теж знакова подія, адже бокс повертається до "Великої кімнати" вперше за майже два роки

Що варто знати про Коммі

Річарду Коммі – 34 роки. Він з Гани. Свого часу був чемпіоном світу у легкій вазі за версією IBF, але програв цей пояс Теофімо Лопесу.

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Андеркарт бою

Ломаченко не єдиний українець, який в цей вечір битиметься в "Медісон-сквер-гарден". У 10-раундовому поєдинку Олександр Тесленко боксуватиме проти непереможного Джареда Андерсона. Обоє виступають у важкій вазі.

Також в цей вечір бої проведуть Ксандер Заяс, та Ніко Алі Уолш – онук Мухаммеда Алі.

Що далі

Від результату цього бою залежатиме ситуація у легкій вазі. Якщо переможе Ломаченко, то його наступним суперником може стати Джордж Камбосос, який напередодні переміг Теофімо Лопеса та відібрав у нього чемпіонські пояси.

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Якщо ж переможе Коммі, то Ломаченку доведеться надовго відкласти свої чемпіонські амбіції. Але й Коммі навряд чи отримає чемпіонський бій проти Камбососа. Австралієць, скоріш за все, проведе бій проти Девіна Хейні, який володіє чемпіонським поясом за версією WBC.