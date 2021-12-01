Ломаченко – Комми: огненное промо боя
1 декабря 2021 , 10:27Читати новину українською
Источник:инстаграм Василия Ломаченко
Ричард Комми – следующий соперник Василия Ломаченко. Украинский боксер попытается отправить бойца из Ганы в нокаут.
Интересное противостояние
Василий Ломаченко и Ричард Комми выйдут в ринг 11 декабря 2021 года. Появилось огненное промо боя.
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Видео на своей странице в инстаграме выложил сам украинский боксер. Поединок состоится на "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Ломаченко попытается одержать вторую подряд победу нокаутом.
В видео показан момент из последних поединков и яркие выходы боксеров на ринг.
Промо поединка
Ломаченко – Комми: что известно о противостоянии
- Для обоих боксеров этот поединок будет уже вторым в 2021 году. В предыдущем бою Комми в шестом раунде нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса.
- Ломаченко летом отправил в нокаут боксера из Японии Масайоши Накатани.
- Оба бойца имеют в своем пассиве поражение от Теофимо Лопеса. Если американец нокаутировал ганца, то Ломаченко он одолел после 12 раундов и только по решению судей.
- 34-летний Ричард Комми провел в профессионалах 33 боя, одержал 30 побед (27 – нокаутом) и трижды уступил.
- Еще раньше выпустили официальный постер боя.
- Ранее в СМИ распространялись слухи о гонорарах боксеров за противостояние. Вроде бы Ломаченко должен получить за это поединок 750 тысяч долларов, а его соперник – 250 тысяч. Однако эти суммы могут вырасти, ведь все будет зависеть от покупки трансляций.