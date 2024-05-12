Убийственный кулак чемпиона: как Ломаченко нокаутировал Камбососа – мощное видео

Джорджу Камбососу не удалось подтвердить громкие заявления о победе. Василий Ломаченко показал австралийскому сопернику, почему работа с российским тренером не приведет к победе.

Украинский боксер имел лучший вид на ринге уже со стартового раунда. Зато Джордж работал вторым номером. Впервые Камбосос побывал на ринге без помощи Ломаченко уже в 7-м раунде, когда промахнулся по голове соперника и потерял координацию, пишет 24 Канал.

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Камбосос дважды побывал на настиле за несколько секунд

Уже в 11-м раунде к падению Джорджа присоединился Ломаченко. Австралиец пропустил комбинацию от Василия и упал на колени. Встреча с мощным кулаком украинца привела к появлению крови на половине лица Камбососа. Несмотря на это он поднялся на ноги и показал судье, что может продолжить поединок.

Но его смелости хватило не надолго. Уже через несколько секунд Ломаченко добил соперника, из угла которого вылетело белое полотенце.

Рефери остановил поединок, сигнализировав досрочную победу нокаутом Ломаченко. Василий завоевал титул IBF.

Видео нокаута в бою Ломаченко – Камбосос

Свою победу украинский боксер посвятил отцу, который по совместительству является его тренером. Также Василий поблагодарил соперника, но не упомянул об Украине.

Камбосос красиво принял поражение, назвав Ломаченко одним из величайших боксеров мира.

Отметим, что Ломаченко одержал свою первую победу с июня 2021-го года.