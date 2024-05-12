Український боксер мав кращий вигляд на ринзі вже зі стартового раунду. Натомість Джордж працював другим номером. Вперше Камбосос побував на ринзі без допомоги Ломаченка вже у 7-му раунді, коли промахнувся по голові суперника та втратив координацію, пише 24 Канал.

Варто побачити Кров, емоції та нокаут від українця: найяскравіші моменти бою Ломаченко – Камбосос

Камбосос двічі побував на настилі за декілька секунд

Вже в 11-му раунді до падіння Джорджа долучився Ломаченко. Австралієць пропустив комбінацію від Василя та впав на коліна. Зустріч із потужним кулаком українця привела до появи крові на половині обличчя Камбососа. Попри це він підійнявся на ноги та показав судді, що може продовжити поєдинок.

Але його сміливості вистачило не надовго. Вже через декілька секунд Ломаченко добив суперника, з кута якого вилетів білий рушник.

Рефері зупинив двобій, сигналізувавши дострокову перемогу нокаутом Ломаченка. Василь завоював титул IBF.

Відео нокауту у бою Ломаченко – Камбосос

Свою звитягу український боксер присвятив батьку, який за сумісництвом є його тренером. Також Василь подякував супернику, але не згадав про Україну.

Камбосос красиво прийняв поразку, назвавши Ломаченка одним із найвидатніших боксерів світу.

Відзначимо, що Ломаченко здобув свою першу перемогу від червня 2021-го року.