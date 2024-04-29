Победит сильнейший, - Ломаченко сделал первое заявление в Австралии

В воскресенье, 12 мая, состоится поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Они сразятся за вакантный титул IBF в легком весе.

Василий Ломаченко прибыл в Австралию, где состоится его предстоящий бой с Джорджем Камбососом. Украинец поделился своими ожиданиями перед событием.

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Ломаченко сделал заявление о предстоящем бое

Украинский боксер отметил, что хочет отдохнуть после долгого перелета и на следующий день уже строить планы.

Конечно же, я в восторге от предстоящего боя. Надеюсь, что все будет хорошо, и посмотрим, что произойдет. У нас осталась всего неделя тренировок. Здесь мы проведем последнюю неделю тренировочного лагеря. Поэтому мы начнем завтра,

– рассказал Ломаченко.

Также он ответил относительно послания Джорджу Камбососу.

Послание моему сопернику? Нет, я не хочу говорить. Это соревнования, и я думаю, что победит сильнейший. Я очень ценю поддержку местных украинцев. Увидимся на арене,

– добавил украинец.

MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко – Камбосос в Украине. Медиасервис уже не впервые отказывается от трансляции именно поединков Ломаченко.

Напомним, что ориентировочное время начала боя – 12 мая в 8:00 по киевскому времени.