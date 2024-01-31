Гроза фаворитов: Арум предостерег Ломаченко от недооценки Камбососа

Американский промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от чемпионского поединка Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа. Претенденты на титул определят сильнейшего 12 мая 2024 года.

В ночь с 30 на 31 января во время пресс-конференции был официально объявлен бой между экс-чемпионом мира в трех весовых дивизионах Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Поединок состоится в австралийском городе Перт.

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Арум: Камбосос – воин, которого нельзя недооценивать

Подавляющее большинство экспертов в предстоящем мегафайте считают Ломаченко фаворитом боя. Звезды бокса Тео Лопес, Шакур Стивенсон и Пол Малиньяджи в один голос отдают предпочтение Ломаченко.

Однако промоутер Боб Арум, который тоже симпатизирует Ломе, предостерег от победных настроений. По его убеждению, Камбосос способен на апсет, что уже неоднократно демонстрировал.

"Василий Ломаченко является одним из самых ярких бойцов, которых я когда-либо видел, это физическое чудо, которое все еще находится на вершине своей карьеры. Мы видели, как Джордж Камбосос-младший разрушал шансы (фаворитов, – 24 Канал) ранее, и он – воин, которого нельзя недооценивать.

Это захватывающее столкновение стилей, которое знаменует собой самый важный боксерский поединок, который когда-либо проходил в прекрасном городе Перт. Спасибо правительству Западной Австралии за поддержку в воплощении этого исторического события", – отметил Арум.

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