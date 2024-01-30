По мнению Малиньяджи, лучшим окажется Василий Ломаченко. А вот в австралийском боксере он вообще сомневается.
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Ломаченко Камбосос: очередной прогноз
"Думаю Камбосос с трудом выигрывает у Ломаченко один раунд или даже не выиграет ни одного. Мне кажется, после этого боя он завершит карьеру.
Последние бои обеспечили его финансово, поэтому проблем быть не должно. Отдадим ему должное за победу над Тео Лопесом, которая позволила ему затем провести выгодные бои", – сказал Малиньяджи.
Что известно о предстоящей встрече
- Титульный поединок за вакантный пояс IBF в легком весе между Камбососом и Ломаченко состоится 12 мая. Ивент запланирован в Австралии.
- Последний бой Ломаченко провел в мае 2023 года уступив Дэвину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Многие эксперты тогда считали, что результат поединка был несправедливым. После поражения Василий решил взять отпуск до конца года.
- В своем последнем бою Камбосос победил британца Макси Хьюза, завоевав титул IBO в легком весе.