По мнению Малиньяджи, лучшим окажется Василий Ломаченко. А вот в австралийском боксере он вообще сомневается.

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Ломаченко Камбосос: очередной прогноз

"Думаю Камбосос с трудом выигрывает у Ломаченко один раунд или даже не выиграет ни одного. Мне кажется, после этого боя он завершит карьеру.

Последние бои обеспечили его финансово, поэтому проблем быть не должно. Отдадим ему должное за победу над Тео Лопесом, которая позволила ему затем провести выгодные бои", – сказал Малиньяджи.

Что известно о предстоящей встрече