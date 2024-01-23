Титулованный американский боксер Шакур Стивенсон всегда мечтал провести бой против Василия Ломаченко. Но сначала украинец должен победить бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Тогда можно думать об объединительном бое.

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Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко – Камбосос

По мнению "Бесстрашного", Ломаченко без проблем разберется с австралийцем. Стивенсон очень скептически относится к мастерству Камбососа, поэтому прогнозирует досрочную победу Василия.

Я уверен, что Ломаченко остановит Камбососа. Я сомневаюсь, что Камбосос можно назвать боксером высокого уровня. Дальше я надеюсь, что сам выйду в ринг с Ломаченко. Мы должны провести этот бой,

– отметил Стивенсон.

Напомним, что Шакура Стивенсона очень возмутило место Ломаченко в рейтинге ESPN. Американец еще ни разу не знал поражений на боксерском ринге. В свою очередь Лома уже трижды проигрывал на профессиональном уровне.

Новый поход Ломаченко за титулом