Титулованный американский боксер Шакур Стивенсон всегда мечтал провести бой против Василия Ломаченко. Но сначала украинец должен победить бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Тогда можно думать об объединительном бое.
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Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко – Камбосос
По мнению "Бесстрашного", Ломаченко без проблем разберется с австралийцем. Стивенсон очень скептически относится к мастерству Камбососа, поэтому прогнозирует досрочную победу Василия.
Я уверен, что Ломаченко остановит Камбососа. Я сомневаюсь, что Камбосос можно назвать боксером высокого уровня. Дальше я надеюсь, что сам выйду в ринг с Ломаченко. Мы должны провести этот бой,
– отметил Стивенсон.
Напомним, что Шакура Стивенсона очень возмутило место Ломаченко в рейтинге ESPN. Американец еще ни разу не знал поражений на боксерском ринге. В свою очередь Лома уже трижды проигрывал на профессиональном уровне.
Новый поход Ломаченко за титулом
- Напомним, что Василий Ломаченко в мае 2023 года уступил абсолютному чемпиону мира Дэвину Хейни.
- Результат боя вызвал много споров. Команда Ломаченко настаивала на проведении реванша, но Хейни решил сменить дивизион и оставил пояса вакантными.
- Новым соперником Ломаченко стал австралиец Джордж Камбосос. Топ-боксеры определят обладателя пояса IBF в легком весе.
- Бой состоится в австралийском Перте 12 мая.