Чемпионский бой за пояс IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом официально объявлен. Поединок состоится 12 мая 2024 года в австралийском городе Перт.

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Ломаченко помогли избежать вопроса о войне

Во время пресс-конференции Василию Ломаченко задали вопрос связанный с войной в Украине. В оригинале он звучал следующим образом: "Как вы думаете, насколько победа в бою за звание чемпиона мира 12 мая помогла бы вдохновить украинский народ продолжать борьбу?"

Однако то ли Эгис Климас не смог дословно перевести вопрос для Ломы, или специально изменил содержание, но Василий услышал следующее: "Для Украины будет большим достижением, что ты станешь чемпионом?"

В итоге Ломаченко ответил, что после боя с Камбососом в Украине станет два чемпиона.

Думаю, что так, потому что сейчас у нас есть только один чемпион мира – это Александр Усик. А 12 мая в нашей стране могут быть два чемпиона мира,

– ответил Ломаченко.

Напомним, что Василий Ломаченко избегает прямых ответов о войне в Украине. Он до сих пор не осудил агрессию России. Выдающийся спортсмен, которым без сомнения является Ломаченко, имеет большую аудиторию во всем мире, чтобы донести болельщикам бокса правду о событиях в его родном государстве. Вместо этого экс-чемпион пиарит УПЦ МП, из-за чего постоянно попадает в скандалы.