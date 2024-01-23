Досрочно отправит спать: топовый американец сделал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос

Василий Ломаченко в поединке против австралийца Джорджа Камбососа попытается вернуть чемпионский статус. Этот бой станет первым для украинского боксера после поражения Дэвину Хейни.

Титулованный американский боксер Шакур Стивенсон всегда мечтал провести бой против Василия Ломаченко. Но сначала украинец должен победить бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа. Тогда можно думать об объединительном бое.

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По мнению "Бесстрашного", Ломаченко без проблем разберется с австралийцем. Стивенсон очень скептически относится к мастерству Камбососа, поэтому прогнозирует досрочную победу Василия.

Я уверен, что Ломаченко остановит Камбососа. Я сомневаюсь, что Камбосос можно назвать боксером высокого уровня. Дальше я надеюсь, что сам выйду в ринг с Ломаченко. Мы должны провести этот бой,

– отметил Стивенсон.

Напомним, что Шакура Стивенсона очень возмутило место Ломаченко в рейтинге ESPN. Американец еще ни разу не знал поражений на боксерском ринге. В свою очередь Лома уже трижды проигрывал на профессиональном уровне.

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