Уже официально: Василий Ломаченко проведет бой с Джорджем Камбососом – когда и где пройдет встреча

Украинский боксер намерен вернуться на победный путь после поражения Девина Хейни. Правда. его следующим соперником будет не менее серьезный боксер.

Украинский боксер Василий Ломаченко не выходил на ринг с мая этого года. Тогда боксер уступил решение судей Девину Хейни, который защитил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Детали боя Ломаченко

Теперь же Василий объявил о новом поединке. Лома сразится за вакантный пояс IBF в легком весе против австралийца Джорджа Камбсоса.

Об этом сообщил промоутер Василия Боб Арум. Предварительной датой встречи является 13 апреля 2024, но пока она официально не объявлена. Вероятное место проведения – австралийский город Перт.

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Встретятся жертвы Хэйни

Пояс IBF стал свободным благодаря тому, что Дэвин Хейни перешел в полусредний вес, где уже успел одолеть Реджиса Прогрейса. Раньше пояс принадлежал Камбососу, который проиграл его в двух боях с Хейни.

Василий и Джордж должны были выйти на ринг еще полтора года назад и должны были сражаться за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Впрочем, тогда Ломаченко отказался от такой возможности из-за войны в Украине.

Достижения Ломаченко и Камбососа