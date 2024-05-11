Долгожданная битва: где в Украине покажут бой Ломаченко – Камбосос

Утром 12 мая (в Украине) состоится бой между Василием Ломаченко и Джорджом Камбососом. Боксеры подерутся за титул IBF, который вакантным сделал Девин Хейни.

Поединок состоится в австралийском городе Перт. Поэтому у Камбососа будет преимущество над Ломаченко – родные трибуны. Однако этот фактор не должен останавливать Василия, сообщает 24 Канал.

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Где в Украине посмотреть бой Ломаченко

Ни один украинский телетранслятор не покажет поединок Василия Ломаченко, в частности MEGOGO, которое не транслировало и предыдущий поединок боксера против Дэвина Хейни.

Зато поклонники Ломаченко смогут посмотреть титульную встречу в несколько способов:

В эфире британского канала Sky Sports

В эфире ESPN+ (месячная подписка стоит 11 долларов).

На стриминговом сервисе Kayo Sports по системе pay-per-view. Стоимость просмотра будет стоить 69,90 долларов.

Эксклюзивно на официальных страницах Top Rank в ютубе і фейсбуке.

Читатели 24 Канала смогут насладиться поединком Ломаченко – Камбосос непосредственно на сайте. Главный поединок начнется не раньше 07:00 утра.

Отметим, что бой между Ломаченко и Камбососом имеет статус долгожданного. Ведь боксеры могли подраться еще в 2022 году, когда Джордж владел званием абсолютного чемпиона мира. Однако тогда украинец отказался от возвращения в ринг из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ломаченко стал на защиту родного города.

В то же время австралиец нашел замену в виде Хейни, который и отобрал все пояса у Камбососа. В реванше Девин защитил чемпионские титулы.

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