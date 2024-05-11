Поєдинок відбудеться в австралійському місті Перт. Тому у Камбососа буде перевага над Ломаченком – рідні трибуни. Однак цей фактор не повинен зупиняти Василя, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Бій Ломаченко – Камбосос: анонс та все найголовніше про чемпіонський поєдинок

Де в Україні подивитись бій Ломаченка

Жоден український телетранслятор не покаже двобій Василя Ломаченка, зокрема MEGOGO, яке не транслювало й попередній поєдинок боксера проти Девіна Хейні.

Натомість прихильники Ломаченка зможуть переглянути титульну зустріч у декілька способів:

  • В ефірі британського каналу Sky Sports
  • В ефірі ESPN+ (місячна передплата коштує 11 доларів).
  • На стримінговому сервісі Kayo Sports за системою pay-per-view. Вартість перегляду коштуватиме 69,90 доларів.
  • Ексклюзивно на офіційних сторінках Top Rank у ютубі і фейсбуці.

Відзначимо, що бій між Ломаченком та Камбососом має статус довгоочікуваного. Адже боксери могли побитись ще у 2022-му році, коли Джордж володів званням абсолютного чемпіона світу. Однак тоді українець відмовився від повернення у ринг через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ломаченко став на захист рідного міста.

Водночас австралієць знайшов заміну у вигляді Хейні, який й відібрав усі пояси у Камбососа. У реванші Девін захистив чемпіонські титули.

Останні поєдинки боксерів

  • Останній бій Ломаченка датований 20 травня 2023-го року. Тоді у Лас-Вегасі Василь намагався відібрати статус абсолютного чемпіона у легкій вазі у Хейні. Але судді здійснили пограбування серед білого дня, віддавши перемогу Девіну.
  • Джордж Камбосос востаннє був на ринзі влітку 2023-го. Австралійський боксер здобув пояс IBO у бою проти Максі Х'юза із Великої Британії, ставши обов'язковим претендентом на пояс IBF у легкій вазі.