Поєдинок відбудеться в австралійському місті Перт. Тому у Камбососа буде перевага над Ломаченком – рідні трибуни. Однак цей фактор не повинен зупиняти Василя, повідомляє 24 Канал.
Варте уваги Бій Ломаченко – Камбосос: анонс та все найголовніше про чемпіонський поєдинок
Де в Україні подивитись бій Ломаченка
Жоден український телетранслятор не покаже двобій Василя Ломаченка, зокрема MEGOGO, яке не транслювало й попередній поєдинок боксера проти Девіна Хейні.
Натомість прихильники Ломаченка зможуть переглянути титульну зустріч у декілька способів:
- В ефірі британського каналу Sky Sports
- В ефірі ESPN+ (місячна передплата коштує 11 доларів).
- На стримінговому сервісі Kayo Sports за системою pay-per-view. Вартість перегляду коштуватиме 69,90 доларів.
- Ексклюзивно на офіційних сторінках Top Rank у ютубі і фейсбуці.
Відзначимо, що бій між Ломаченком та Камбососом має статус довгоочікуваного. Адже боксери могли побитись ще у 2022-му році, коли Джордж володів званням абсолютного чемпіона світу. Однак тоді українець відмовився від повернення у ринг через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ломаченко став на захист рідного міста.
Водночас австралієць знайшов заміну у вигляді Хейні, який й відібрав усі пояси у Камбососа. У реванші Девін захистив чемпіонські титули.
Останні поєдинки боксерів
- Останній бій Ломаченка датований 20 травня 2023-го року. Тоді у Лас-Вегасі Василь намагався відібрати статус абсолютного чемпіона у легкій вазі у Хейні. Але судді здійснили пограбування серед білого дня, віддавши перемогу Девіну.
- Джордж Камбосос востаннє був на ринзі влітку 2023-го. Австралійський боксер здобув пояс IBO у бою проти Максі Х'юза із Великої Британії, ставши обов'язковим претендентом на пояс IBF у легкій вазі.