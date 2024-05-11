Поединок состоится в австралийском городе Перт. Поэтому у Камбососа будет преимущество над Ломаченко – родные трибуны. Однако этот фактор не должен останавливать Василия, сообщает 24 Канал.
Стоит внимания Бой Ломаченко – Камбосос: анонс и все самое главное о чемпионском поединке
Где в Украине посмотреть бой Ломаченко
Ни один украинский телетранслятор не покажет поединок Василия Ломаченко, в частности MEGOGO, которое не транслировало и предыдущий поединок боксера против Дэвина Хейни.
Зато поклонники Ломаченко смогут посмотреть титульную встречу в несколько способов:
- В эфире британского канала Sky Sports
- В эфире ESPN+ (месячная подписка стоит 11 долларов).
- На стриминговом сервисе Kayo Sports по системе pay-per-view. Стоимость просмотра будет стоить 69,90 долларов.
- Эксклюзивно на официальных страницах Top Rank в ютубе і фейсбуке.
Отметим, что бой между Ломаченко и Камбососом имеет статус долгожданного. Ведь боксеры могли подраться еще в 2022 году, когда Джордж владел званием абсолютного чемпиона мира. Однако тогда украинец отказался от возвращения в ринг из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ломаченко стал на защиту родного города.
В то же время австралиец нашел замену в виде Хейни, который и отобрал все пояса у Камбососа. В реванше Девин защитил чемпионские титулы.
Последние поединки боксеров
- Последний бой Ломаченко датирован 20 мая 2023-го года. Тогда в Лас-Вегасе Василий пытался отобрать статус абсолютного чемпиона в легком весе у Хейни. Но судьи совершили ограбление среди белого дня, отдав победу Дэвину.
- Джордж Камбосос в последний раз был на ринге летом 2023-го. Австралийский боксер получил пояс IBO в бою против Макси Хьюза из Великобритании, став обязательным претендентом на пояс IBF в легком весе.