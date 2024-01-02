Промоутер Камбососа раскрыл детали по поводу поединка с Ломаченко

Промоутер Лу Дибелла поделился планами по поединку Джорджа Камбососа с Василием Ломаченко. Он очень надеется на это сражение.

По его словам, переговоры по поединку находятся в активной стадии. Промоутер надеется, что в скором времени анонсируют бой.

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Детали потенциального боя

"Мы нацелены на потенциальный бой Ломаченко – Камбосос в 2024 году в Австралии. Надеюсь, что мы сможем договориться с Top Rank и скоро что-то анонсировать. Мы выбираем дату и место проведения боя, работаем над соглашениями с бойцами", – сказал он.

Что известно о предыдущих поединках боксеров

Напомним, что боксеры могли встретиться раньше, в 2022 году. Однако тогда бой не состоялся, поскольку началось полномасштабное вторжение и Ломаченко отказался уезжать из Украины.

Бой против Камбососа будет для Ломаченко первым с мая 2023 года. Тогда он уступил решение судей в поединке с Дэвином Хейни, который защитил чемпионские пояса WBA, WBC, WBO и IBF.

В то же время австралиец последний раз выходил на ринг летом. Тогда он победил Макси Гьюза. Этому поединку предшествовали два боя против того же Хейни, которому австралиец в 2022 году проиграл звание чемпиона мира в легком весе.