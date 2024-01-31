Чемпіонський бій за пояс IBF у легкій вазі між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом офіційно оголошений. Поєдинок відбудеться 12 травня 2024 року в австралійському місті Перт.

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Ломаченку допомогли уникнути питання про війну

Під час пресконференції Василю Ломаченку поставили питання пов'язане з війною в Україні. В оригіналі воно звучало наступним чином: "Як ви думаєте, наскільки перемога в бою за звання чемпіона світу 12 травня допомогла б надихнути український народ продовжувати боротьбу?"

Однак чи Егіс Клімас не зміг дослівно перекласти питання для Ломи, чи спеціально змінив зміст, але Василь почув наступне: "Для України буде великим досягненням, що ти станеш чемпіоном?"

У підсумку Ломаченко відповів, що після бою з Камбососом в Україні стане два чемпіони.

Думаю, що так, тому що зараз у нас є лише один чемпіон світу – це Олександр Усик. А 12 травня в нашій країні можуть бути два чемпіони світу,

– відповів Ломаченко.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко уникає прямих відповідей про війну в Україні. Він досі не засудив агресію Росії. Видатний спортсмен, яким без сумніву є Ломаченко, має велику аудиторію у всьому світі, щоб донести уболівальникам боксу правду про події в його рідній державі. Натомість ексчемпіон піарить УПЦ МП, через що постійно потрапляє у скандали.