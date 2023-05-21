Накатани и Малони провели бой с вакантным чемпионский титул. Их бой состоялся на вечере бокса в Лас-Вегасе, где главный поединок вечера – противостояние Ломаченко и Хейни.

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В третьем и одиннадцатом раундах Малони побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой, сразу поднявшись на ноги.

Но в последнем раунде Малони хоть и пытался защититься от соперника, но получил мощный прямой удар с левой и сразу упал. После этого он уже не смог подняться. Нокаут.

Видео нокаута