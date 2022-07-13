Стівенсон: Швидкість Хейні виявиться йому не по зубах

За словами Стівенсона, Девін переможе Ломаченка. Він аргументує це тим, що українець вже не має такої доброї фізичної форми, як декілька років тому.

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Девін спробує перетворити поєдинок на боксерське протистояння настільки, наскільки це можливо. Ломаченко намагатиметься йти вперед. Я бачу, що Девін переможе. Він має перевагу перед Ломаченком у швидкості. Лома трохи постарів. Я думаю, що швидкість Хейні виявиться йому не по зубах, якщо вони поб’ються,

– сказав боксер.

Він наголосив, що Ломаченко буде першим в черзі на бій проти Хейні.

"Ломаченко питали, чи хоче він битися зі мною, але він відповів, що хоче завоювати всі титули у легкій вазі й не думає про мене. Ймовірно, він буде першим у черзі за поясами Девіна", – додав Стівенсон.

Ломаченку доведеться зачекати: на Хейні очікує реванш

На початку червня Джордж Камбосос програв Девіну Хейні одностайним рішенням суддів. Чемпіонські титули відправилися до Америки.

Цікаво, що суперником австралійця міг бути Василь Ломаченко, проте повномасштабна російсько-українська війна змінила всі плани. Боксер втупив до лав ЗСУ.

Джордж повідомив, що вже активував опцію про реванш, який передбачався в контракті у разі програшу австралійця.