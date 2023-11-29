Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни, владеющий титулами WBC, IBF, WBA и WBO, через полгода после победы над Василием Ломаченко признал, что бой против украинца стал для него самым тяжелым испытанием в карьере.

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Хейни: Я четко уверен, что выиграл

"Это был мой самый сложный поединок на сегодняшний день. Это был конкурентный бой. Вот в чем люди путаются. Они называют конкурентные бои ограблениями. Они путают их с ограблениями. Если это близкий бой – это не ограбление.

Я четко уверен, что выиграл поединок. Я записал в копилку много ранних раундов. Он имел два больших раунда, которые заставили многих людей подумать, что он сделал больше, чем он сделал на самом деле. Но мне нужен был последний раунд, и я его взял", – сказал Хейни.

Важно. 20 мая 2023 года Девин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей. Для 25-летнего американца эта победа стала 30-й в карьере. Кроме того, Хейни во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира.