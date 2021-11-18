"Динаміти" Ломаченка
Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах показав, як готується до бою з Річардом Коммі. Ломаченко наразі перебуває у Каліфорнії (США), де традиційно має тренувальний табір.
Варте уваги Коммі розповів, чим дивуватиме Ломаченка на ринзі
На одному з тренувань Василь показав, які "динаміти" приховує у своїх кулаках. Українець серією ударів по груші показав, як планує зробити відбивну з Річарда Коммі.
Ломаченко зустрінеться з Коммі
- Ломаченко та Коммі зустрінуться у ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку (США). Бій відбудеться на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".
- У попередньому бою українець брутально нокаутував японця Масайоші Накатані. Водночас Коммі завдав поразки Джексону Марінесу.
- Коммі та Накатані – попередні суперники Теофімо Лопеса, який сенсаційно переміг Ломаченка у 2020 році.
- Українець вирішив добитися реваншу з Лопесом завдяки перемогам проти екссуперників американця.