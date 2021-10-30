Как Ломаченко готовится бить Комми в следующем бою: фото с тренировки

30 октября 2021 , 10:07
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Источник:

инстаграм Василия Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) продолжает подготовку к следующему бою против Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Ломаченко тренируется в одном из боксерских залов Лос-Анджелеса.

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Ломаченко – Комми: перед боем

  • Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
  • Ломаченко и Комми в 2021 году провели по одному бою. Украинский боксер в июне победил Масайоши Накатани, а Комми еще в феврале одолел Джексона Мартинеса.
  • Перед этими боями оба боксера провели бои против Теофимо Лопеса. И оба проиграли. Сначала в декабре 2019 года Комми проиграл титул чемпиона IBF в легком весе. После этого Лопес победил Ломаченко и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBC WBA и WBO, став абсолютным чемпионом мира.
Автор: Юрій Семенюк