Отправился на бой Ломаченко из Одессы. Видео его прибытия в аэропорт опубликовано на официальной странице в инстаграме.

К теме Промоутер подтвердил дату и место боя Ломаченко – Комми

В США Ломаченко продолжит подготовку к бою против Комми, который запланирован на 11 декабря в "Мэдисон-сквер-гарден". Дата боя и место проведения поединка подтвердили промоутеры, но боксеры пока еще официально не подписали договор на бой.

Ломаченко и Комми в 2021 году провели по одному бою. Украинский боксер в июне победил Масайоши Накатани, а Комми еще в феврале одолел Джексона Мартинеса.

Перед этими боями оба боксера провели бои против Теофимо Лопеса. Оба проиграли. Сначала в декабре 2019 года Комми проиграл титул чемпиона IBF в легком весе. После этого Лопес победил Ломаченко и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBC WBA и WBO, став абсолютным чемпионом мира.